Частный дом сгорел в Артеме

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города Артём, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что на улице Вокзальная горит частный дом.

Уже через 5 минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением крыши жилого здания.

Общая площадь возгорания составила 170 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожаре работали 10 человек личного состава и две единицы техники.