Приморец осужден за кибер-кражи

Молодой человек получил 2 года лишения свободы условно

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

24-летний житель Приморья условно осужден на два года Уссурийским районным судом за кражу денег с банковских карт граждан с помощью программного обеспечения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 159.6 УК РФ (хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину). Дело было рассмотрено в особом порядке, подсудимый признал вину.

Как доказано в судебном следствии, фигурант использовал сведения, полученные на интернет-сайте, контентом которого являлась информация и программное обеспечение, направленные на сбор, получение, модификацию и блокирование информации.

Там он нашел объявление о продаже доступа к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные устройства (мобильные телефоны, планшетные компьютеры), путем удаленного доступа подсоединяться и управлять функциями данных устройств, в т.ч. проверять баланс счета банковской карты, отправлять СМС-сообщения с указанных устройств (без ведома владельца сим-карты).

В 2015 году он приобрел у неустановленного следствием лица указанную панель (программное обеспечение), которую в дальнейшем использовал для хищения денежных средств у граждан.

В течение 2015 - 2016 г.г. ему удалось получить информационный доступ к 4 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России. После этого он заблокировал на некоторое время входящие и исходящие СМС-сообщения, что повлекло ограничение доступа собственников к своим телефонам и находящейся в них информации.

Затем, путем использования подключенной к картах услуги «Мобильный банк» злоумышленник отправлял СМС-сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода.

В результате незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, непосредственно в автоматизированный сервис денежных переводов по СМС, фигурант незаконно активировал автоматическую систему, осуществившую финансовую транзакцию по списанию денежных средств со счетов 4 потерпевших, похитив в общей сложности свыше 30 тыс. рублей.