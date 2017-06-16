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Серьезный пожар потушили во Владивостоке

Сгорела квартира жилого дома
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Каплунова.

Незамедлительно к месту пожара прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Горела одна из комнат квартире.

По предварительной оценке, общая площадь возгорания составила 18 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ведётся осмотр места происшествия и проливка конструкций. На пожаре задействован 21 человек личного состава и пять единиц техники.

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