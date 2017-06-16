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Приморца подозревают в убийстве жены

Трагедия произошла в среду, 14 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены на почве ревности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. Трагедия произошла в среду, 14 июня, на улице Транзитная в городе Лесозаводске. 38-летняя женщина была убита ударом ножа в шею.

По версии следствия, преступление по статье 105 УК РФ фигурант совершил под действием алкоголя.

Сейчас подозреваемый задержан, в доме проведен осмотр, изъято орудие преступления, вещи со следами крови. По делу назначены судебные экспертизы

Расследование продолжается.

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