Полицейская собака вышла на след злоумышленника во Владивостоке

20-летнего подозреваемого задержали

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока обратилась в полицию с заявлением об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился во Владивостоке, в районе улицы Гастелло. Неизвестный, угрожая ножом, открыто похитил у заявительницы деньги и телефон, после чего скрылся с места происшествия. После сообщения женщины на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой входили инспектор – кинолог со служебной собакой по кличке Норд-Фолк.

Пес уверенно взял след, и благодаря этому полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в совершении разбоя. Злоумышленника обнаружили около гаражного кооператива на улице Калинина. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное у потерпевшей имущество подозреваемый еще не успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.