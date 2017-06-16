В ТОФ отработали полеты противолодочных вертолетов Ка-27

Первые за лето учения

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отработали посадки и взлеты на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе проведения первых в летнем периоде обучения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено более 20 посадок на корабль находящийся на ходу, в дрейфе и при стоянке на якоре в светлое и тёмное время суток.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам и полеты над морем.