Во Владивостоке сегодня туманно

Прогноз погоды на 16 июня

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+27 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +15...+17 °C. Температура воды в Амурском заливе +15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +23..+25 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +16...+18 °C.