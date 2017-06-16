Во Владивостоке состоится кимоно-шоу

Вход свободный

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Клубом любителей японской культуры при Японском центре во Владивостоке проведет кимоно-шоу в столице Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу консульства. Мероприятие проводится с целью познакомить жителей города Владивостока с красотой кимоно, а также способствовать развитию японо-российских культурных связей.

Кимоно-шоу (уже шестое по счету) состоится в воскресенье, 18 июня, с 15:00 до 16:30 во Владивостокском ГУМе по адресу улица Светланская,33, 4 этаж.

Вход свободный.

В этом году темой шоу является «Юбилей». В истории Японии есть различные события, оказавшие влияние на модернизацию страны. Например, в этом году отмечается 150 годовщина с момента «Тайсэй Хокан» - Революции Мэйдзи. Это событие ознаменовало переход от политики самоизоляции, пресекавшей все контакты с иностранными государствами, к политике сотрудничества с внешним миром. Кроме того, этот год также знаменателен и рядом круглых дат, связанных с японской литературой и аниме: 150-летие со дня рождения писателя Нацумэ Сосэки, одного из основоположников современной японской литературы, 100-летие появления японского аниме. Во время кимоно-шоу вниманию зрителей будут представлены маленькие театрализованные представления, посвященные этим знаменательным датам.

В качестве моделей выступят японцы, которые живут, работают или учатся во Владивостоке. Почти все кимоно на моделях – их собственность. Многие из них привезли кимоно специально для участия в данном проекте.

За более подробной информацией обращайтесь в Генеральное консульство Японии во Владивостоке по телефонам: (423)226-74-81, 226-75-02.