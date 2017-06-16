Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» 20:27, 15 июня Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» (Эксклюзив)
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье 17:24, 15 июня Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Новостная лента
Июнь, 16 пятница
00:23
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
00:23
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
00:23
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
00:02
Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
Июнь, 15 четверг
23:37
Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры Видео
22:05
Только для тех, кому есть 18 Видео
21:21
Точка в деле Брыкина Видео
20:27
Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» Эксклюзив
20:02
Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске
19:19
Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах Видео
19:04
Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:04
Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Во Владивостоке состоится кимоно-шоу

Вход свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Клубом любителей японской культуры при Японском центре во Владивостоке проведет кимоно-шоу в столице Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу консульства. Мероприятие проводится с целью познакомить жителей города Владивостока с красотой кимоно, а также способствовать развитию японо-российских культурных связей.

Кимоно-шоу (уже шестое по счету) состоится в воскресенье, 18 июня, с 15:00 до 16:30 во Владивостокском ГУМе по адресу улица Светланская,33, 4 этаж.

Вход свободный.

В этом году темой шоу является «Юбилей». В истории Японии есть различные события, оказавшие влияние на модернизацию страны. Например, в этом году отмечается 150 годовщина с момента «Тайсэй Хокан» - Революции Мэйдзи. Это событие ознаменовало переход от политики самоизоляции, пресекавшей все контакты с иностранными государствами, к политике сотрудничества с внешним миром. Кроме того, этот год также знаменателен и рядом круглых дат, связанных с японской литературой и аниме: 150-летие со дня рождения писателя Нацумэ Сосэки, одного из основоположников современной японской литературы, 100-летие появления японского аниме. Во время кимоно-шоу вниманию зрителей будут представлены маленькие театрализованные представления, посвященные этим знаменательным датам.

В качестве моделей выступят японцы, которые живут, работают или учатся во Владивостоке. Почти все кимоно на моделях – их собственность. Многие из них привезли кимоно специально для участия в данном проекте.

За более подробной информацией обращайтесь в Генеральное консульство Японии во Владивостоке по телефонам: (423)226-74-81, 226-75-02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:07, 15 июня 2017 Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке

«Он был чистого слога слуга»

Алексей Воронин открывает персональную выставку
12:43, 15 июня 2017 Алексей Воронин открывает персональную выставку

В честь дня рождения газеты "Владивосток"

Выставка картин приморских художников открылась в Харбине
08:17, 15 июня 2017 Выставка картин приморских художников открылась в Харбине

Здесь представлено 30 картин

​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы
18:00, 14 июня 2017 ​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы

В Тихоокеанский полуфинал прошли 8 фильмов

Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока
02:02, 14 июня 2017 Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока

«Славим тебя, Россия»

Благотворительный праздник «Дети своей страны» состоялся во Владивостоке
01:09, 14 июня 2017 Благотворительный праздник «Дети своей страны» состоялся во Владивостоке

В качестве лотов были разыграны мягкие игрушки

Фестиваль патриотической песни ко Дню России прошел во Владивостоке
16:01, 12 июня 2017 Фестиваль патриотической песни ко Дню России прошел во Владивостоке

Так в Приморье начали празднование Дня России