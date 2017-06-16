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Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 днней

Мама троих детей Жанна Ивашкина дает инструкцию
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о подготовке к пляжному сезону. 

"Дорогие девушки, на прошлой неделе случилось радостное событие для нашей семьи: старший сын получил путёвку в "Артек", я и мои дети поедем сопровождать его и заодно отдохнём на Южном берегу Крыма - в Ялте. Ожидание отпуска встрепенуло меня и оживило. Как любой человек и радуюсь, и переживаю, готовясь к этому событию; и как любая девушка, мне несомненно хочется немного привести фигуру в порядок, прежде чем появиться на пляже. Я знаю один экстренный метод, который за 14 дней позволит вам красоваться в купальнике и чувствовать себя легче и здоровее.

Я говорю о японской диете. Будучи ещё студенткой, я первый раз также перед купальным сезоном "посидела" на японской диете и результат был ошеломляющий. Лично мне это диета подходит тем, что не приходиться голодать, организм ощущает чувство сытости, энергия не покидает вас, а результаты держаться довольно долго, одним словом, вес не возвращается, и это, несомненно,  плюс.

Стоимость - низкая (не более 2 тысяч рублей на весь период), результат японской диеты - минус 5-8 кг, рекомендуемая частота - не чаще двух раз в год.

На сегодняшний день я уже восьмой день пользуюсь меню из японской диеты, результат - минус 2 кг, и думаю, что осилю ее полностью, ведь она состоит из 14 дней. А вот, собственно, и сама диета:

Первый день

Завтрак: кофе без сахара и молока. 

Обед: 2 вареных яйца, вареная капуста с растительным маслом и стакан томатного сока.

Ужин: 200 г вареной или жареной рыбы.

Второй день

Завтрак: кусочек ржаного хлеба и кофе без сахара.

Обед: 200 г вареной или жареной рыбы с вареной капустой и растительным маслом.

Ужин: 100 г вареной говядины и стакан кефира.

Третий день

Завтрак: кусочек ржаного хлеба, подсушенный в тостере, или пресная галета без добавок, кофе без сахара. 

Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле, в любом количестве.

Ужин: 200г несоленой вареной говядины, сырая капуста на растительном масле и 2 вареных яйца.

Четвертый день

Завтрак: небольшая свежая морковка с соком одного лимона.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.

Ужин: 200г любых фруктов.

Пятый день

Завтрак: небольшая свежая морковка с соком одного лимона.

Обед: вареная рыба и стакан томатного сока.

Ужин: 200г любых фруктов

Шестой день

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: несоленая вареная курица (500г) с салатом из свежей капусты и моркови на растительном масле.

Ужин: свежая морковка небольшого размера и 2 вареных яйца.

Седьмой день

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200г несоленой вареной говядины.

Ужин: 200г фруктов или 200г вареной или жареной рыбы или 2 яйца со свежей морковью на растительном масле или вареная говядина и 1 стакан кефира.

Восьмой день

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 500г вареной курицы без соли и салат из моркови и капусты на растительном масле.

Ужин: свежая небольшая морковка с растительным маслом и 2 вареных яйца.

Девятый день

Завтрак: средняя морковка с лимонным соком.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы и стакан томатного сока.

Ужин: 200 г любых фруктов.

Десятый день

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 50г сыра, 3 небольших морковки на растительном масле и 1 вареное яйцо.

Ужин: 200г любых фруктов.

Одиннадцатый день

Завтрак: кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба.

Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле, в любом количестве.

Ужин: 200г вареной говядины без соли, 2 вареных яйца и свежая капуста на растительном масле.

Двенадцатый день

Завтрак: кофе без сахара и кусочек ржаного хлеба.

Обед: 200г вареной или жареной рыбы со свежей капустой на растительном масле.

Ужин: 100г вареной несоленой говядины и стакан кефира.

Тринадцатый день

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: 2 вареных яйца, вареная капуста на растительном масле и стакан томатного сока.

Ужин: 200г вареной или жареной рыбы на растительном масле.

Четырнадцатый день

Завтрак: кофе без сахара.

Обед: отварная или жареная рыба (200 гр), свежая капуста с оливковым маслом. Ужин: 200г отварной говядины, стакан кефира".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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