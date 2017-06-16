Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» 20:27, 15 июня Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» (Эксклюзив)
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье 17:24, 15 июня Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Новостная лента
Июнь, 16 пятница
04:56
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
04:56
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
04:56
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
04:32
Жителей приморской столицы приглашают присоединиться к акции «Вода России»
03:02
Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока
02:20
Ветераны Владивостока поделились своими планами
01:06
С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток
00:02
Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
Июнь, 15 четверг
23:37
Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры Видео
22:05
Только для тех, кому есть 18 Видео
21:21
Точка в деле Брыкина Видео
20:27
Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» Эксклюзив
20:02
Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске
19:19
Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах Видео
19:04
Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Жителей приморской столицы приглашают присоединиться к акции «Вода России»

Для того, чтобы стать участником акции «Вода России», необходимо обратиться к контактным лицам в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока приглашают принять участие в акциях по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Акции будут проходить в городе и по всему краю до 30 сентября.

Мероприятие организовано в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах» и проходит во всех городах страны. Инициатором акции является межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» при участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

К участию в акциях приглашаются все желающие, в том числе экологически ответственные предприятия и организации Владивостока.

Для того, чтобы стать участником акции «Вода России», необходимо обратиться к контактным лицам в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края:

  • Тарасенко Юрий Геннадьевич, начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса – телефон 221-51-85, электронная почта tarasenko_yg@primorsky.ru
  • Ковалева Юлия Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса – телефон 221-51-85, электронная почта kovaleva_ys@primorsky.ru

По вопросам поддержки акций со стороны администрации Владивостока следует обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования, телефон 2614-279.

Отметим, в 2016 году в акции «Вода России» по всей стране приняли участие свыше 300 тысяч человек, в течение двух месяцев участникам удалось убрать берега 3 400 водных объектов, собрать более 67 805 м³ бытового мусора, очистить от мусора территорию общей площадью 175 152 км².

Приморцы в 2016 году в ходе акции «Вода России» очистили берега 146 водных объектов. Общая площадь очищенных территорий составила свыше 350 тыс. м², собрано свыше 131, 4 тонны мусора. В акции приняли участие свыше 5 тысяч человек. По окончании уборки многие из водоемов были взяты под общественный контроль.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, главными задачами данной экологической акции являются развитие чувства ответственности за природу родного края, выявление рек и водоемов, требующих пристального внимания с целью изучения и разработки экстренных природоохранных мер по их восстановлению.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока
03:02, 16 июня 2017 Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока

В рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории

Ветераны Владивостока поделились своими планами
02:20, 16 июня 2017 Ветераны Владивостока поделились своими планами

Собравшиеся обсудили предстоящие мероприятия

С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток
01:06, 16 июня 2017 С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток

Большая часть люков и решёток – полимерные

Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
19:04, 15 июня 2017 Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку

16 и 17 июня

Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:42, 15 июня 2017 Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C

Во Владивостоке без осадков

В Приморье открыли купальный сезон
17:32, 15 июня 2017 В Приморье открыли купальный сезон

С 15 июня официально можно купаться

Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:24, 15 июня 2017 Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье

Что ждет жителей Владивостока?