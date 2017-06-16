Жителей приморской столицы приглашают присоединиться к акции «Вода России»

Для того, чтобы стать участником акции «Вода России», необходимо обратиться к контактным лицам в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока приглашают принять участие в акциях по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Акции будут проходить в городе и по всему краю до 30 сентября.

Мероприятие организовано в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах» и проходит во всех городах страны. Инициатором акции является межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» при участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

К участию в акциях приглашаются все желающие, в том числе экологически ответственные предприятия и организации Владивостока.

Для того, чтобы стать участником акции «Вода России», необходимо обратиться к контактным лицам в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края:

Тарасенко Юрий Геннадьевич , начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса – телефон 221-51-85 , электронная почта tarasenko_yg@primorsky.ru

, начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса – телефон , электронная почта tarasenko_yg@primorsky.ru Ковалева Юлия Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса – телефон 221-51-85, электронная почта kovaleva_ys@primorsky.ru

По вопросам поддержки акций со стороны администрации Владивостока следует обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования, телефон 2614-279.

Отметим, в 2016 году в акции «Вода России» по всей стране приняли участие свыше 300 тысяч человек, в течение двух месяцев участникам удалось убрать берега 3 400 водных объектов, собрать более 67 805 м³ бытового мусора, очистить от мусора территорию общей площадью 175 152 км².

Приморцы в 2016 году в ходе акции «Вода России» очистили берега 146 водных объектов. Общая площадь очищенных территорий составила свыше 350 тыс. м², собрано свыше 131, 4 тонны мусора. В акции приняли участие свыше 5 тысяч человек. По окончании уборки многие из водоемов были взяты под общественный контроль.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, главными задачами данной экологической акции являются развитие чувства ответственности за природу родного края, выявление рек и водоемов, требующих пристального внимания с целью изучения и разработки экстренных природоохранных мер по их восстановлению.