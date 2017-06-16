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Китаец оштрафован в Приморье за кости тигра

Мужчина оплатил штраф в размере 200 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Мировым судьей Пограничного района Приморского края вынесен приговор гражданину КНР, признанному виновным в совершении преступления по статье 258.1 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр". Ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Штраф осужденным оплачен.

«Вновь противоречивый приговор. Положительно, что ведётся расследование в отношении человека у которого были приобретены кости тигра и что вообще виновный понёс наказание. Правоохранительные органы стоит поблагодарить, за то, что очередной канал контрабанды пресечен. Тем не менее наказание не отвечает размерам проступка. Ведь, если бы осужденного задержали на границе, то он бы уже понёс более суровое наказание. Стоит передать информацию о проступке гражданина в его страну, чтобы и они оценили его действия. По крайней мере держали его на контроле», - комментирует директор дальневосточного филиала АНО "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В декабре прошлого года фигурант приобрел у неустановленного лица за 50 тысяч рублей 27 фрагментов (костей) амурского тигра, которые в дальнейшем хранил в салоне своего автомобиля. В феврале 2017 года он пытался их вывезти из пос. Пограничный в г. Владивосток с целью изготовления лекарственного средства. Однако, преступные действия гражданина были выявлены и пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

Согласно исследованию специалистов Центра «Амурский тигр», изъятые части тела животных являются фрагментами скелета и принадлежат, в том числе, как минимум двум особям амурского тигра.

Уголовное дело в отношении гражданина КНР рассмотрено в особом порядке, в ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину в содеянном.

В отношении лица, который продал осужденному кости, так же возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство.

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