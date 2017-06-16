Ветераны Владивостока поделились своими планами

Собравшиеся обсудили предстоящие мероприятия

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июня, в актовом зале администрации Владивостока состоялся очередной пленум городского совета ветеранов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В заседании приняли участие ветераны, руководители общественных организаций, почётные граждане, представители профильных управлений администрации города, а также депутаты думы Владивостока.

Собравшиеся обсудили предстоящие мероприятия, взаимодействие ветеранской организации с органами власти и ряд других вопросов. Так, было отмечено, что ветераны Владивостока примут участие в памятных и праздничных мероприятиях, которые будут проведены в приморской столице в ближайшее время. Одним из таких событий станет памятный митинг в день 76-летия начала Великой Отечественной войны, который пройдёт у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» 22 июня.

Кроме этого, ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн и военных конфликтов сообщили, что они пройдут в театрализованном шествии в честь 157-летия Владивостока, которое будет отмечаться 1 июля.

Сегодня обсуждались также вопросы патриотического воспитания молодежи и взаимодействия с администрацией города Владивостока. Отметим, что ветераны Владивостока регулярно проводят в школах уроки патриотического воспитания, рассказывают о Великой Отечественной войне и её героях.

«Сегодня мы поговорили и о взаимодействии ветеранских организаций с органами власти, - сказал Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока. - Хочется отметить, что администрация Владивостока уделяет большое внимание ветеранам, что очень ценно. Чего только стоят субсидии и гранты, без которых многие ветеранские движения не могли бы существовать».

Как было отмечено в ходе заседания, совет ветеранов и общественные ветеранские объединения уже в течение нескольких последних лет получают финансовую поддержку от администрации города Владивостока. Так, с 2012 года им выделяются субсидии на возмещение затрат по коммунальным платежам и другим расходам, а с 2015 года ветераны получают финансовую поддержку на проведение общественно значимых мероприятий.