Новое современное отделение открыли в одном из родильных домов Владивостока

Новые возможности

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

10 июня в 7 40 утра Екатерина стала мамой. На свет появилась ее долгожданная малышка Виктория. Но у ребенка врачи диагностировали недобор веса. Поэтому маму с дочкой на время пришлось разлучить. Девочку положили в реанимацию. Но сегодня они снова вместе.

Екатерина и маленькая Виктория первые пациенты нового отделения родильного дома №3. Оно направлено исключительно на наблюдения и лечения малышей с врожденными пороками развития, маловесных, недоношенных деток и перенесших гемолитическую болезнь, то есть резус-конфликт. А также пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома, которые находятся в стабильном состоянии и нуждаются в продолжение лечения. Все это — второй этап выхаживания малышей.