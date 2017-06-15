Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске

Осталось еще несколько

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае добились ликвидации крупной несанкционированной свалки бытовых отходов, которая негативно влияла на общую санитарную ситуацию и благополучие граждан в жилом микрорайоне Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Выявленная свалка в районе улицы Каховская была отмечена на ресурсе «Интерактивная карта свалок».

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов, активисты ОНФ обратились в администрацию Уссурийского ГО по факту выявленного массового незаконного складирования бытовых отходов.

На этом участке, расположенном неподалеку от жилых домов и одной из школ города, экспертами были обнаружены складированные твердые коммунальные отходы. При этом, судя по характеру складирования отходов и их общему количеству, свалка существовала давно. После вмешательства добровольцев администрация ГО решила проблему и ликвидировала свалку.

«Приморский штаб Народного фронта продолжает мониторинг экологической ситуации в регионе и работу в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Наша задача – побудить органы власти реагировать на факты нарушений в данной сфере и не допускать ущерба интересам жителей и общественной безопасности от подобных антиобщественных проявлений. На интерактивной карте свалок этот участок в Уссурийске теперь отмечен зеленым цветом как не представляющий угрозы экологии, жизни и здоровью жителей. Мониторинг экологической ситуации активистами ОНФ в Уссурийске продолжается, на сегодняшний день на территории города ив его окрестностях выявлено еще несколько несанкционированных свалок», – отметил Логинов.