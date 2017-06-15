Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье 14:05, 15 июня Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье 13:42, 15 июня Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
20:25
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
20:25
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
20:25
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
20:02
Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске
19:19
Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах Видео
19:04
Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:04
Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
14:32
Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю
14:27
На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии Фото
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
13:53
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске

Осталось еще несколько
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае добились ликвидации крупной несанкционированной свалки бытовых отходов, которая негативно влияла на общую санитарную ситуацию и благополучие граждан в жилом микрорайоне Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Выявленная свалка в районе улицы Каховская была отмечена на ресурсе «Интерактивная карта свалок».

Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов, активисты ОНФ обратились в администрацию Уссурийского ГО по факту выявленного массового незаконного складирования бытовых отходов.

На этом участке, расположенном неподалеку от жилых домов и одной из школ города, экспертами были обнаружены складированные твердые коммунальные отходы. При этом, судя по характеру складирования отходов и их общему количеству, свалка существовала давно. После вмешательства добровольцев администрация ГО решила проблему и ликвидировала свалку.

«Приморский штаб Народного фронта продолжает мониторинг экологической ситуации в регионе и работу в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Наша задача – побудить органы власти реагировать на факты нарушений в данной сфере и не допускать ущерба интересам жителей и общественной безопасности от подобных антиобщественных проявлений. На интерактивной карте свалок этот участок в Уссурийске теперь отмечен зеленым цветом как не представляющий угрозы экологии, жизни и здоровью жителей. Мониторинг экологической ситуации активистами ОНФ в Уссурийске продолжается, на сегодняшний день на территории города ив  его окрестностях выявлено еще несколько несанкционированных свалок», – отметил Логинов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
18:31, 15 июня 2017 В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку

Отсутствовало соответствующее разрешение

Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:51, 15 июня 2017 Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям

Рейды проходят в Пожарском районе края

В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
17:02, 15 июня 2017 В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора

Наказание получил и гендиректор предприятия

За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:18, 15 июня 2017 За сутки в Приморье произошло 70 аварий

Погибли два человека

Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:22, 15 июня 2017 Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду

Он бил ее руками, молотком и ножом

В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:12, 15 июня 2017 В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»

Суд признал из регистрацию недействительной

Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
15:04, 15 июня 2017 Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса

Решается вопрос о судьбе товара