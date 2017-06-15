Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока

В рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В эти дни в Харбине проходят мероприятия IV российско-китайской ярмарки ЭКСПО. Ее деловая часть заключается в слогане «Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций». В состав участвующей в ЭКСПО делегации Приморского края вошли более 200 официальных лиц и предпринимателей. Владивосток представляет в Харбине исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

В рамках мероприятий харбинской ЭКСПО Константин Межонов выступил с докладом на секции «Наука и техника, финансы, конкурентоспособность городов». Он представил участникам форума инвестиционные возможности Владивостока, отметив, что наш город обладает уникальным местоположением. Столица Приморья находится на юге Дальнего Востока в месте, где магистральный транспортный путь, проходящий через территории России и северо-восточного Китая, выходит к Японскому морю. Это предопределило роль Владивостока в качестве ворот России на Тихом океане, важнейшей точки, где развивалось в прошлом и успешно развивается сегодня международное взаимодействие России с её ближайшими соседями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последние годы, по причине своей уникальной географии и растущей роли в контексте общей активизации отношений России с азиатскими странами, Владивосток оказался в центре внимания российского руководства и стал центром реализации масштабных проектов развития. Их главной целью является обеспечение открытости и привлекательности Владивостока как центра международных контактов. Символом этой открытости стал остров Русский, бывший прежде закрытой территорией и служивший военно-морской крепостью.

Здесь создана ТОР – территория опережающего развития. Основной специализацией ее деятельности становится технико-внедренческая. На острове Русский создаются большой технопарк, морской биотехнологический парк по выращиванию и изучению гидробионтов (кстати, китайские компании уже проявили интерес к инвестированию в данный проект), а также Дальневосточный лазерный центр.

Кроме того, в рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории. Преимущество Русского острова заключается еще и в том, что это привлекательная санаторно-курортная зона и одновременно свободная земля для жилищного строительства в черте Владивостока, которой сегодня остро не хватает на материковой части города. Большим плюсом является также сочетание природных и экологических факторов с большой площадью острова и длинной береговой линией.

При создании ТОР уделяется большое внимание сохранению природной уникальности острова, а также сохранению большого количества объектов Владивостокской крепости, являющейся историческим памятником федерального значения.

Создание такой ТОР, отметил в своем докладе Константин Межонов, поможет повысить привлекательность Владивостока с внешнеэкономической точки зрения. Его выступление было с большим интересом принято участниками китайско-российской ЭКСПО, среди которых было немало потенциальных инвесторов из провинции Хэйлунцзян и города Харбина.