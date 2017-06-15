Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» 20:27, 15 июня Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» (Эксклюзив)
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье 17:24, 15 июня Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Новостная лента
Июнь, 16 пятница
04:00
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
04:00
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
04:00
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
03:02
Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока
02:20
Ветераны Владивостока поделились своими планами
01:06
С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток
00:02
Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
Июнь, 15 четверг
23:37
Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры Видео
22:05
Только для тех, кому есть 18 Видео
21:21
Точка в деле Брыкина Видео
20:27
Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» Эксклюзив
20:02
Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске
19:19
Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах Видео
19:04
Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока

В рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории
Фото: Zspk.gov.ru Фото: Zspk.gov.ru
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В эти дни в Харбине проходят мероприятия IV российско-китайской ярмарки ЭКСПО. Ее деловая часть заключается в слогане «Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций». В состав участвующей в ЭКСПО делегации Приморского края вошли более 200 официальных лиц и предпринимателей. Владивосток представляет в Харбине исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

В рамках мероприятий харбинской ЭКСПО Константин Межонов выступил с докладом на секции «Наука и техника, финансы, конкурентоспособность городов». Он представил участникам форума инвестиционные возможности Владивостока, отметив, что наш город обладает уникальным местоположением. Столица Приморья находится на юге Дальнего Востока в месте, где магистральный транспортный путь, проходящий через территории России и северо-восточного Китая, выходит к Японскому морю. Это предопределило роль Владивостока в качестве ворот России на Тихом океане, важнейшей точки, где развивалось в прошлом и успешно развивается сегодня международное взаимодействие России с её ближайшими соседями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В последние годы, по причине своей уникальной географии и растущей роли в контексте общей активизации отношений России с азиатскими странами, Владивосток оказался в центре внимания российского руководства и стал центром реализации масштабных проектов развития. Их главной целью является обеспечение открытости и привлекательности Владивостока как центра международных контактов. Символом этой открытости стал остров Русский, бывший прежде закрытой территорией и служивший военно-морской крепостью.

Здесь создана ТОР – территория опережающего развития. Основной специализацией ее деятельности становится технико-внедренческая. На острове Русский создаются большой технопарк, морской биотехнологический парк по выращиванию и изучению гидробионтов (кстати, китайские компании уже проявили интерес к инвестированию в данный проект), а также Дальневосточный лазерный центр.

Кроме того, в рамках ТОР «Остров Русский» предполагается использовать туристический потенциал территории. Преимущество Русского острова заключается еще и в том, что это привлекательная санаторно-курортная зона и одновременно свободная земля для жилищного строительства в черте Владивостока, которой сегодня остро не хватает на материковой части города. Большим плюсом является также сочетание природных и экологических факторов с большой площадью острова и длинной береговой линией.

При создании ТОР уделяется большое внимание сохранению природной уникальности острова, а также сохранению большого количества объектов Владивостокской крепости, являющейся историческим памятником федерального значения.

Создание такой ТОР, отметил в своем докладе Константин Межонов, поможет повысить привлекательность Владивостока с внешнеэкономической точки зрения. Его выступление было с большим интересом принято участниками китайско-российской ЭКСПО, среди которых было немало потенциальных инвесторов из провинции Хэйлунцзян и города Харбина.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ветераны Владивостока поделились своими планами
02:20, 16 июня 2017 Ветераны Владивостока поделились своими планами

Собравшиеся обсудили предстоящие мероприятия

С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток
01:06, 16 июня 2017 С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток

Большая часть люков и решёток – полимерные

Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
19:04, 15 июня 2017 Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку

16 и 17 июня

Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:42, 15 июня 2017 Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C

Во Владивостоке без осадков

В Приморье открыли купальный сезон
17:32, 15 июня 2017 В Приморье открыли купальный сезон

С 15 июня официально можно купаться

Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:24, 15 июня 2017 Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье

Что ждет жителей Владивостока?

Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:52, 15 июня 2017 Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня

По техническим причинам