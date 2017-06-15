Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Юрий Филин и Оксана Юцюс, Завьялов Макар и Артем Уткин, Яна Грулева и Юлия Дигорян, - вот имена первых чемпионов 65-го чемпионата Приморского края по пожарно-прикладному спорту, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Среди участников соревнований, прибывших в приморскую столицу - как опытные спортсмены, среди которых семь человек носят звание мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, так и начинающая свою спортивную карьеру восьмилетняя Ева Беспалова из Находки. По факту чемпионат края является отборочным турниром для любителей прикладного пожарного спорта перед региональным турниром, который пройдет во Владивостоке в конце июня и который соберет под свои знамена сильнейших спортсменов Дальнего Востока.