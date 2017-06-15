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В Приморье три детских сада нарушили законодательство о закупках

Виновные понесли наказание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Прокуратура Октябрьского района Приморского края в ходе проверки исполнения законодательства РФ выявила нарушения в местных детских садах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства и Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, уполномоченными сотрудниками трех муниципальных детских садов не обеспечено в установленный срок размещение в единой информационной системе отчета об объеме таких закупок у перечисленных субъектов. Так, указанные сведения были размещены на официальном сайте в сети «Интернет» позднее предусмотренного законом срока (до 1 апреля 2017 года).

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района заведующим детских садов внесены представления, по итогам их рассмотрения виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, заведующие трех детсадов подвергнуты административному штрафу на общую сумму 15 тысяч рублей.

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