Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C 17:42, 15 июня Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
В Приморье открыли купальный сезон 17:32, 15 июня В Приморье открыли купальный сезон
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье 17:24, 15 июня Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
18:54
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
18:54
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
18:54
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:04
Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
14:32
Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю
14:27
На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии Фото
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
13:53
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане Видео
13:42
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
13:39
Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение Фото
13:31
Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку

Отсутствовало соответствующее разрешение
Фото: HolidayDays.ru Фото: HolidayDays.ru
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Находка Приморского края проведена проверка исполнения законодательства в области охраны собственности, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Врангель Водосток», осуществляющее водоотведение сточных вод в поселке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Установлено, что для указанных целей данным предприятием эксплуатируются очистные сооружения поселка Береговой, производящими сброс сточных вод после очистки в реку Хмыловка, а также аварийный выпуск канализационной насосной станции № 5.

В соответствии с требованиями водного законодательства водные объекты предоставляются в пользование для сброса сточных вод и (или) дренажных вод на основании решений о предоставлении таких объектов в пользование.

Между тем, у общества отсутствовало оформленное в установленном порядке решение о предоставлении водных объектов, используемых для сброса сточных вод, в пользование.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города директору ООО внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическим лицом подготовлены и направлены документы для предоставления соответствующего разрешения на пользование водными объектами.

Кроме этого, в отношении юридического лица и его директора возбуждены 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:51, 15 июня 2017 Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям

Рейды проходят в Пожарском районе края

В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
17:02, 15 июня 2017 В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора

Наказание получил и гендиректор предприятия

За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:18, 15 июня 2017 За сутки в Приморье произошло 70 аварий

Погибли два человека

Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:22, 15 июня 2017 Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду

Он бил ее руками, молотком и ножом

В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:12, 15 июня 2017 В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»

Суд признал из регистрацию недействительной

Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
15:04, 15 июня 2017 Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса

Решается вопрос о судьбе товара

Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:54, 15 июня 2017 Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах

Ущерб, причиненный РФ, составляет 33 млн рублей