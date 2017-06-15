В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку

Отсутствовало соответствующее разрешение

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Прокуратурой города Находка Приморского края проведена проверка исполнения законодательства в области охраны собственности, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Врангель Водосток», осуществляющее водоотведение сточных вод в поселке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Установлено, что для указанных целей данным предприятием эксплуатируются очистные сооружения поселка Береговой, производящими сброс сточных вод после очистки в реку Хмыловка, а также аварийный выпуск канализационной насосной станции № 5.

В соответствии с требованиями водного законодательства водные объекты предоставляются в пользование для сброса сточных вод и (или) дренажных вод на основании решений о предоставлении таких объектов в пользование.

Между тем, у общества отсутствовало оформленное в установленном порядке решение о предоставлении водных объектов, используемых для сброса сточных вод, в пользование.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города директору ООО внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическим лицом подготовлены и направлены документы для предоставления соответствующего разрешения на пользование водными объектами.

Кроме этого, в отношении юридического лица и его директора возбуждены 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей.