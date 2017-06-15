В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора

Наказание получил и гендиректор предприятия

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В ходе проверки исполнения природоохранного законодательства при обращении с отходами прокуратура города Находки выявила нарушения в ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», осуществляющем деятельность по ремонту морских судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Установлено, что заводом не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении отходов, образующихся в процессе его деятельности (лом, остатки ГСМ, различного оборудования и иных твердых бытовых отходов).

На территории предприятия на момент проведения прокурорской проверки было обнаружено складирование металлического лома, канатов, шин. Непосредственно на почве в отсутствие твердого покрытия, обваловки и системы ливнестоков насыпан строительный и бытовой мусор.

Прокурором города было внесено представление гендиректору ООО об устранении нарушений закона. Мусор был убран, территория очищена, организовано место временного накопления отходов, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении юрлица и его главы были возбуждены 2 административных дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По итогам их рассмотрения были выписаны штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей.