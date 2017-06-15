Страна, которая входит в пятерку крупнейших в мире производителей хлопка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. На ее территории более двух тысяч мечетей. А ее жители чтят традиции, корнями, уходящие глубоко в историю. Это всё — особенности Узбекистана.
Узбеки Владивостока делятся особенностями своей культуры
"Салам алейкум"Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.
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