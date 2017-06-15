Только для тех, кому есть 18

Приморский край присоединился к акции «Сдай кровь, спаси жизнь!», которая проходит каждый год 14 июня во всемирный День донора по всей стране

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Очередь на краевую станцую переливания крови образовалась ещё в 8 утра, к 11 часам а людей меньше не становится, хотя через час приём доноров уже закончится. В коридоре ожидают около 50 человек, не меньше ста уже прошли через регистратуру и выполнили свою, так называемую, «миссию» на сегодня. В среднем на процедуру уходит от 5 до 15 минут. Забирают 400-450 миллилитров крови.