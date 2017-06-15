Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» 20:27, 15 июня Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» (Эксклюзив)
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8 канал

Точка в деле Брыкина

Чем закончилось судебное разбирательство длиною в год
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде вынесли окончательный приговор по делу охранников руководителя компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.

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