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Общество

Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам

Сейчас во Владивостоке ведутся гидравлические испытания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 14 июня, в администрации Владивостока состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному периоду 2017-2018 годов. Вел совещание заместитель главы администрации краевого центра Сергей Черкасов.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

В ходе заседания было отмечено, что сейчас во Владивостоке ведутся гидравлические испытания. Специалистами ВПЭС и ДГК выявлено порядка 200 повреждений теплотрасс – часть из них уже устранена, работа на остальных продолжается. Также в городе продолжаются ремонтные работы на тепловых сетях, котельных, работы по формированию необходимых запасов топлива.

Готовят к отопительному сезону 2017-2018 годов и жилой фонд. В частности промывка и опрессовка внутренних систем отопления на сегодняшний день выполнены более чем в 650 многоквартирных домах. Это 21% от общего числа жилфонда. Всего коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить более 3 300 МКД.

Паспорта готовности, которые свидетельствуют о подготовке каждого дома к отопительному сезону, управляющим организациям Владивостока необходимо получить до 15 сентября.

«Работа по подготовке города к предстоящим холодам началась сразу после окончания предыдущего отопительного периода, то есть в мае. Ход работ контролируется штабом по подготовке Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 годов. Сводную информацию мы получаем еженедельно. Графики на сегодняшний день соблюдаются, работы ведутся в плановом режиме», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока. 

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