Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству»

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он пройдет с целью повышения заинтересованности работодателей в обеспечении должных условий труда своих работников.

«Задачи конкурса – снизить уровень производственного травматизма на предприятиях Владивостока и улучшить на них условия труда, – рассказал начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Леонид Симанчук. – Конкурс – это и объединение усилий администрации города, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и общественников в работе по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний».

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Организации – участники конкурса не должны являться банкротами, находиться в стадии ликвидации и иметь задолженность по выплате зарплаты работникам за 2016 год.

Для участия следует до 17 июля обратиться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 94.

Телефоны для справок: 2614-444, 2614-443, 2614-384.

Е-mail: vladtrud@vlc.ru

Информация по организации и проведению конкурса, а также форма заявки и перечни необходимых для участия документов размещены на официальном сайте администрации города www.vlc.ru/docs/npa/182249/