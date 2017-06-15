Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах

Фестиваль хэнд-мэйда!

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Каждый год в арт-парке «Штыковские пруды» оно объединяет всех, кто делает что-либо своими руками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. А также тех, кто хочет обучиться различным техникам, приобрести какие-либо изделия или просто отдохнуть на свежем воздухе.