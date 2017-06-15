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Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C

Во Владивостоке без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Циклонический вихрь, смещавшийся вчера днём над территорией Приморья, вызвал повсеместно кратковременные дожди разной интенсивности с грозами, которые в сопровождались шквалами, также местами наблюдался град, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

На большей территории выпало от 0,1 до 14 мм, в отдельных районах прошёл сильный дождь с количеством 18–45 мм. Минувшей ночью в крае сохранялись кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшилась, выпало от 0,1 до 9 мм. Дневной температурный фон в континентальных районах изменялся от +14 °C на севере до +28 °C на юге края. 

Ночной фон температуры оказался +7…+15 °C. Во Владивостоке и пригороде день выдался контрастным. 

С утра светило солнце, во второй половине дня накрыла облачность, разразилась гроза с ливнями и шквалом. Ветер кратковременно усиливался до 23 м/с. Дождь продолжался недолго, интенсивность его изменялась от 2 до 8 мм в разных районах города. Воздух прогрелся до +20…+24 °C. 

К утру температура воздуха понизилась до +14…+16 °C. 

В четверг, 15 июня, циклон, ухудшавший погоду, ушёл на Японское море, но в поле пониженного давления в Приморье небольшие и умеренные дожди ещё сохранятся. В отдельных районах возможны грозы, ветер при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха +18…+26 °C, на востоке +12…+17 °C. В краевом центре сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха во второй половине дня +19…+22 °C. 

Завтра на юге Дальневосточного региона атмосферное давление будет расти. В Приморском крае осадки прекратятся. В поле повышенного давления усилится ночное выхолаживание, минимальная температура воздуха понизится по сравнению с минувшей ночью на 2–6 градусов, +1…+12 °C. Днём в континентальных районах установится жаркая погода, максимальная температура воздуха +21…+29 °C. На побережье прохладнее, +12…+20 °C. Во Владивостоке завтра переменная облачность, без осадков, утром в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха +12…+14 °C. Днём температура повысится до +16…+19 °C.

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