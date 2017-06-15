С начала года на дорогах и тротуарах Владивостока установлено более 130 новых люков и ливневых решёток

Большая часть люков и решёток – полимерные

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается плановая работа по замене люков и ливневых решёток во всех районах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ежедневно дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устанавливают не только крышки люков и решёток системы ливневой канализации, но и меняют плиты перекрытия колодцев. Кроме того, ведётся работа по промывке системы ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора.

С начала года на улицах Владивостока установлено более 130 новых люков и решёток. Только за последнюю неделю ремонтные работы проведены по улице Амурской, 8 и 8а, Тухачевского, 70, Русской, 57б, Адмирала Макарова, 35, шесть ливнеприемных решёток установлены по проспекту 100-летия Владивостока, 60а и другим. Произведена очистка коллекторов по улицам Экипажной, Адмирала Юмашева, Хабаровской, Океанскому проспекту.

Стоит отметить, что большая часть люков и решёток, устанавливаемых на дорогах и тротуарах города, – полимерные. Они не представляют интереса для металлистов, поэтому открытых люков в столице Приморья становится меньше.