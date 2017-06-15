Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье

Что ждет жителей Владивостока?

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В выходные дни погодные условия Приморья будут определяться двумя барическими образованиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскгидромет. Континентальные районы края окажутся в тёплом секторе циклона, который будет медленно смещаться над северными районами Китая. В передней части циклона начнёт поступать тёплый воздух, что приведет к повышению температурного фона. Температура воздуха ночью составит от +7 до +17°C, днём воздух будет прогреваться прогреется до +22…+33°C.

Прибрежная зона Приморья окажется в зоне влияния периферии антициклона, ядро которого будет находиться над Японским морем. Южные потоки с акватории моря вынесут на побережье низкую облачность, появятся очаги тумана. Температурный фон +13…+20°С.

Во Владивостоке в выходные погода с переменной облачностью, временами туман, местами с моросью. Температура ночью +10…+13°C, днём +15…+18°C.