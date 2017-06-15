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День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом

Городские мероприятия были расписаны буквально по часам
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом. Тысячи людей, десятки мероприятий, самые популярные площадки города. Начали празднование на Спортивной набережной. Конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания, концерт – это лишь малая часть всех событий.

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