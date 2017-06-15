Начиналось всё тихо: несколько десятков людей, песни, пляски, выступление казаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. На привокзальной площади Владивостока возле памятника Ленину горожане отмечают День России. Но после часа дня возникло напряжение. Активистов стало больше, рядом с флагами горожане развернули оппозиционные плакаты.
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке
«Мы идем гулять» и «Медведева в отставку» - скандировала толпа горожанВладивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.
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