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Культура

Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке

«Он был чистого слога слуга»
Фото: Sibdepo.ru Фото: Sibdepo.ru
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

О поэтическом даре легендарного артиста Владимира Высоцкого поговорят во Владивостоке. В субботу, 17 июня, в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится лекция «Он был чистого слога слуга».

Прочтёт лекцию кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Бурая.

Присутствующие на мероприятии узнают, почему Владимир Семёнович по праву считается одним из ведущих поэтов современности, как связана блатная песня и высокое искусство и насколько роль Гамлета повлияла на судьбу Высоцкого.

Лекция начнется в 18:30, вход свободный.

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