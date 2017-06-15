Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке

О поэтическом даре легендарного артиста Владимира Высоцкого поговорят во Владивостоке. В субботу, 17 июня, в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится лекция «Он был чистого слога слуга».
Прочтёт лекцию кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Бурая.
Присутствующие на мероприятии узнают, почему Владимир Семёнович по праву считается одним из ведущих поэтов современности, как связана блатная песня и высокое искусство и насколько роль Гамлета повлияла на судьбу Высоцкого.
Лекция начнется в 18:30, вход свободный.