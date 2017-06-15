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8 канал

«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова

Губернский театр Сергея Безрукова начинает «Большие гастроли» во Владивостоке в рамках одноимённой федеральной программы
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Губернский театр Сергея Безрукова начинает «Большие гастроли» во Владивостоке в рамках одноимённой федеральной программы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.

Этот приезд во Владивосток Сергей Безруков считает особым: впервые на сцену театра имени Горького он выйдет не только как артист, но и как художественный руководитель Московского Губернского театра. «Сирано де Бержерак», «Книга джунглей. Маугли», «Вид с моста», «Прекрасное далёко» и «Нашла коса на камень». 5 спектаклей познакомят публику Владивостока с труппой, удостоенной национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «Инновационный прорыв» – за создание «Театра, доступного для всех».

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