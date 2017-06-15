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Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня

По техническим причинам
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

По техническим причинам презентация международного передвижного арт-проекта «Общий план: Владивосток - Лиссабон - Владивосток - исследование культурного пространства Евразийского континента от Тихого до Атлантического океана» переносится с 16 июня на 21 июня в 12 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Организаторы мероприятия - приморское отделение Общероссийской ассоциации искусствоведов, общероссийская общественная организация «Творческий союз художников России».

Как рассказали организаторы, на набережной Спортивной гавани (в районе Владивостокского океанариума, ул. Батарейная, 4) развернется выставка работ приморских художников. Далее арт-проект увидят жители ряда городов России, Белоруссии, Польши, Германии, Франции, Испании и Португалии.

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