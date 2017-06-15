Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду

Он бил ее руками, молотком и ножом

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июня, Приморский краевой суд вынес приговор ранее судимому местному жителю поселка Раздольное Надеждинского района Приморского края, признав его виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и статье 162 УК РФ (разбойное нападение), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как доказано в судебном следствии, преступления были совершены злоумышленником в родном поселке в ночь на 10 апреля прошлого года, когда он, будучи пьян, проник в дом одиноко проживающей 82-летней женщины и напал на нее, нанося удары руками и молотком по голове, сопровождая свои действия требованиями передачи денег. Затем заранее принесенным с собой ножом он нанес старушке ещё 4 удара в шею, грудную клетку и живот. Потерпевшая погибла на месте.

После убийства злоумышленник похитил 130 рублей, а также продукты питания, часть которых съел на месте.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о том, что подсудимый представляет исключительную общественную опасность и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет и 6 месяцев исправительной колонии особого режима.