Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса

Решается вопрос о судьбе товара

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В поступившей во Владивосток из КНР крупной партии арахиса обнаружено значительное превышение уровня содержания опасного для здоровья токсичного элемента - кадмия. Дальнейшее движение опасного груза остановлено. Решается вопрос о его возврате либо уничтожении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

Масса поступившей в Приморский край партии составила 19 тонн. Норма содержания кадмия в арахисе оказалась превышена в 2 раза.

Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

Справка:

В настоящее время арахис широко применяется в пищевой индустрии. В США молотый арахис принято смешивать с растительным маслом для получения арахисовой пасты. Также его широко применяют в различных шоколадных изделиях. В медицине жирное арахисовое масло применяется наравне с миндальным маслом как основа для парентеральных лекарственных форм.

Пары кадмия, все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен.