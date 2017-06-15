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Общество

В среду во Владивостоке произошло 66 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 360 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 66 ДТП, 41 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном ДТП пострадал один человек - обстоятельства аварии уточняются.

За сутки сотрудники ДПС остановили 15 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии,19 водителей авто с тонированными передними стеклами и 5 автомашин, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 21 любителя превысить скорость.

43 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 101 пешеход - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 10 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 64 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 64 авто.

Всего в среду, 15 июня, в приморской столице зарегистрировано 369 нарушений ПДД.

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