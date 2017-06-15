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Общество

Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли

Официальные данные
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В I квартале 2017 года расходы предприятий на оказание услуг ЖКХ составили 22,6 миллиарда рублей при доходах 23,9 миллиарда, за аналогичный период прошлого года – 19,6 и 21,1 миллиарда рублей соответственно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

На финансирование деятельности предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней было выделено 2 257,6 миллиона рублей (за I квартал 2016 года - 2234,5 миллиона рублей), из них на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения –1 856,7 миллиона рублей (2 067,4 миллиона рублей в прошлом году).

Дебиторская задолженность организаций ЖКХ составила 15.8 миллиарда рублей, из них 10,1 миллиарда рублей - за счет долгов населения.

Кредиторская задолженность составила 7,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - за поставку топливно-энергетических ресурсов (28,7%).

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