В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»

Суд признал из регистрацию недействительной

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Прокуратурой Приморского края в арбитражный суд поданы заявления о признании недействительными решений налоговой инспекции о госрегистрации двух ООО: в ходе проверки было установлено, что учредители этих обществ за денежное вознаграждение согласились фиктивно зарегистрировать компании на своё имя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Арбитражный суд Приморского края согласился с изложенной прокуратурой края позицией и удовлетворил заявления, признав недействительной госрегистрацию в налоговом органе фирм-"однодневок".