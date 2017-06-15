Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах

Ущерб, причиненный РФ, составляет 33 млн рублей

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

"Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении организатора группы, специализирующейся на незаконной рубке лесных насаждений", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморской полиции. По версии следствия, в 2014-2015 годах на территории Зимниковского лесничества злоумышленники вырубили деревья ценных пород: ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр.

44-летний организатор нелегального «бизнеса» оформил документы для придания вида законной деятельности по лесозаготовке на арендуемых участках, предоставил территорию для хранения заготовленной древесины, организовал ее сбыт.

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 33 миллиона рублей.

Для пресечения деятельности преступной группы потребовалась силовая поддержка Росгвардии. Лидер и активные участники группировки были задержаны. Возбуждены дела по статьям 210 и 260 УК РФ.

Организатор группы дожидается суда в СИЗО.