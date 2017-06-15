На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии

Проект организован в 100 городах мира

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Управление по делам молодежи администрации Владивостока предлагает 24 июня, в День молодежи, жителям и гостям города присоединиться к международному проекту «Фотосушка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей во всём мире. Планируется, что «Фотосушка» пройдет на набережной Спортивной гавани.

Суть проекта состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

К слову, этот международный выставочный проект по обмену фотографиями уже был организован в 100 городах мира, его участниками стали 50 000 жителей разных стран.

В приморской столице соорганизатором «Фотосушки» является проект «в кадре». Более подробная информация в группе ВКонтаке «ФОТОСУШКА | ВЛАДИВОСТОК».