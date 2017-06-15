Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье 14:05, 15 июня Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане 13:53, 15 июня Приморец решил «помыться» прямо в фонтане (Видео)
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье 13:42, 15 июня Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
15:01
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
15:01
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
14:32
Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю
14:27
На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии Фото
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
13:53
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане Видео
13:42
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
13:39
Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение
13:31
Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц
13:22
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет Фото
13:11
Во Владивостоке завершилось мероприятие ГАИ «Тонировка»
12:56
Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
12:50
В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей
12:43
Алексей Воронин открывает персональную выставку
12:34
В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места
12:26
Раскрыт новый секрет обыкновенной простуды
12:14
Доказано существование звезды-близнеца у Солнца
12:02
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
11:54
Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой Эксклюзив
11:53
Международный арт-проект представят во Владивостоке
11:41
Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ Эксклюзив
11:34
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:22
Третий этап RDS пройдет в Приморье
11:11
​В открытых прудах Приморского океанариума появились парчовые карпы
11:04
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
10:52
Строящийся во Владивостоке детский сад уже получил название Фото и Видео
10:47
Сбербанк расскажет об ипотеке под 8% на ярмарке недвижимости
10:41
Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа
10:22
Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю

У нее было обнаружено 6 граммов готовой смеси для курения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Полицейские города Артем Приморского края получили информацию о том, что 47-летняя местная жительница осуществляет сбыт наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Правоохранители провели проверочную закупку. Информация подтвердилась.

Нарушительница закона была доставлена в отдел полиции. При личном досмотре у нее было обнаружено порядка 2 граммов смеси табака и масла каннабиса. А в доме женщины оперативники обнаружили смесь табака с гашишным маслом массой более 4 граммов.

Возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ. Женщине грозит до 15 лет колонии.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
14:05, 15 июня 2017 Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

Погибла семейная пара

Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
13:42, 15 июня 2017 Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье

Автомобиль стоял на ремонте в автомастерской

Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет
13:22, 15 июня 2017 Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет

Кукуруза не оправдала ожиданий

В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей
12:50, 15 июня 2017 В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей

Их там минимум семь

Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой
11:54, 15 июня 2017 Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой

Поиски завершены

За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
11:04, 15 июня 2017 За сутки в Приморье потушили шесть пожаров

Термических аномалий не выявлено

За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы
21:13, 14 июня 2017 За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы

Председателей ждет штраф в 5000 рублей