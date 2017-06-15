Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю

У нее было обнаружено 6 граммов готовой смеси для курения

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Полицейские города Артем Приморского края получили информацию о том, что 47-летняя местная жительница осуществляет сбыт наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Правоохранители провели проверочную закупку. Информация подтвердилась.

Нарушительница закона была доставлена в отдел полиции. При личном досмотре у нее было обнаружено порядка 2 граммов смеси табака и масла каннабиса. А в доме женщины оперативники обнаружили смесь табака с гашишным маслом массой более 4 граммов.

Возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ. Женщине грозит до 15 лет колонии.