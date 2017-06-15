​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»

Радио "VBC" и сеть супермаркетов "Реми" дарят слушателям виртуальное путешествие

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В этом году Владивостоку исполняется 157 лет. В честь Дня рождения приморской столицы радио "VBC" и сеть супермаркетов "Реми" дарят слушателям виртуальное путешествие по лучшему городу земли, сообщает РИА VladNews.

В рубрике вы "пройдётесь" по историческим улицам, скверам и паркам, мимо памятников, услышите рассказы об интересных фактах секретах и городских легендах.

С Днём рождения, любимый Владивосток! Настраивайте свой приёмник на 101,7 fm и путешествуйте по Владивостоку, не выходя из помещения!