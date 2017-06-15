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Общество

Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение

Марина Захарова страдает болезнью Гоше
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение, сообщает РИА VladNews.  Марина Захарова страдает болезнью Гоше.

Болезнь Гоше - это наследственное заболевание, в основе которого лежит дефицит фермента, расщепляющего продукты обмена клеток человеческого организма, в результате чего происходит накопление специфических клеток (клеток Гоше) во внутренних органах. У больных увеличиваются печень и селезенка и угнетается кроветворная система. При своевременном начале лечения прогноз благоприятен, но при отсутствии лечения и проведения заместительной терапии неизбежен летальный исход. Чем позже начато лечение, тем тяжелее течение заболевания и выше вероятность осложнений. По статистике, болезнью Гоше страдает один человек из ста тысяч.

Марине Захарчук не повезло. Сейчас Марине восемь. У нее нет родителей, но есть чудесная семья - бабушка и дедушка. Бабушка Галя, Маринин опекун, ей как мама. Всегда рядом, всегда поможет и пожалеет. Водит девочку в бассейн. Раньше ходили на танцы, но не пошло - девочка очень устает и часто болят ноги. Каждый день - вдвоем в школу, бабушка помогает нести портфель. Из-за болезни Марина быстро устает и часто жалуется на слабость, постоянно болят ноги. Но учится, как здоровые ровесники, не только не отстаёт, а подаёт пример - уже два класса на одни пятерки, бабушкина гордость.

Марине срочно необходимо пройти обследование для определения дальнейшей тактики лечения в ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" в Москве. Уже пришел вызов на госпитализацию на 20 июня. Семья Марины живёт в Уссурийске, стоимость билетов до Москвы и обратно (24 800руб. и 21 500руб) для них неподъёмная сумма, однако лететь нужно.

Мы объявляем срочный сбор, помочь можно, отправив СМС с текстом БФСЖ и суммой перевода (например, БФСЖ 500) на номер 3443.

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