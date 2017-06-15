Приморец решил «помыться» прямо в фонтане

Горячий приморец решил частично искупаться в фонтане, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в городе Уссурийске, в район улицы Суханова. Молодой человек решил помыться в фонтане, расположенном возле здания. Сначала парень окунул голову, видимо, чтобы остудить свой пыл, а затем приступил к водным процедурам, обтирая водой из фонтана все тело. Закончив "обряд", парень поспешил скрыться.
Жители Уссурийска позитивно отреагировали на молодого человека, выдвигая самые версии, куда так спешил мужчина, что времени на душ в домашних условиях у него совсем не осталось.
"К жене после пьянки идёт", "Может бегал, решил освежиться", "Видимо, ночка у него ооочень хорошая была", "Жена с дому выгнала".