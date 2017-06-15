Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье 14:05, 15 июня Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане 13:53, 15 июня Приморец решил «помыться» прямо в фонтане (Видео)
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье 13:42, 15 июня Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
14:21
​Дело о колене «Честного детектива» во Владивостоке: Кто на чьем пути встал Эксклюзив
14:21
Во Владивостоке на несанкционированном митинге задержано 22 человека
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
13:53
Приморец решил «помыться» прямо в фонтане Видео
13:42
Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье
13:39
Девочке из Приморья нужна помощь в покупке билета для поездки на лечение
13:31
Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц
13:22
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет Фото
13:11
Во Владивостоке завершилось мероприятие ГАИ «Тонировка»
12:56
Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»
12:50
В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей
12:43
Алексей Воронин открывает персональную выставку
12:34
В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места
12:26
Раскрыт новый секрет обыкновенной простуды
12:14
Доказано существование звезды-близнеца у Солнца
12:02
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
11:54
Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой Эксклюзив
11:53
Международный арт-проект представят во Владивостоке
11:41
Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ Эксклюзив
11:34
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:22
Третий этап RDS пройдет в Приморье
11:11
​В открытых прудах Приморского океанариума появились парчовые карпы
11:04
За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
10:52
Строящийся во Владивостоке детский сад уже получил название Фото и Видео
10:47
Сбербанк расскажет об ипотеке под 8% на ярмарке недвижимости
10:41
Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа
10:22
Приморье бьет рекорды по стоимости бензина и дизельного топлива
10:12
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 15 июня
10:01
60% россиян считают, что ДФО - особая территория развития
09:49
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:38
Гороскоп на 15 июня
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье

Автомобиль стоял на ремонте в автомастерской
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Уссурийска Приморского края поступило сообщение 36-летнего местного жителя о повреждении колес на его автомобиле, стоящем на ремонте в автомастерской по улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Потерпевший оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

В результате изучения видеозаписей установлено, что ночью к стоящей во дворе мастерской машине подошла девушка и повредила два колеса, после чего скрылась. Как оказалось, это была бывшая возлюбленная потерпевшего - 19-летняя местная жительница. В отделении полиции она призналась в содеянном. Свой поступок она объяснила ревностью. При этом девушка раскаялась и обязалась возместить ущерб.

Возбуждено дело по статье статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба гражданину).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет
13:22, 15 июня 2017 Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет

Кукуруза не оправдала ожиданий

В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей
12:50, 15 июня 2017 В акватории Владивостока обнаружено кладбище затонувших кораблей

Их там минимум семь

Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой
11:54, 15 июня 2017 Загадочно пропавшая в Приморье девушка вернулась домой

Поиски завершены

За сутки в Приморье потушили шесть пожаров
11:04, 15 июня 2017 За сутки в Приморье потушили шесть пожаров

Термических аномалий не выявлено

За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы
21:13, 14 июня 2017 За неубранный мусор во Владивостоке привлекаются к ответственности гаражно-строительные кооперативы

Председателей ждет штраф в 5000 рублей

Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья
19:07, 14 июня 2017 Захват имущества Театра оперы и балета может вылиться в уголовное дело против администрации Приморья

Следственный комитет Приморья принимает решение

Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом
18:15, 14 июня 2017 Стало известно о состоянии девочки, оставшейся в живых при столкновении с локомотивом

Трое детей погибли