Ревнивая девушка проколола шины авто своего бывшего в Приморье

Автомобиль стоял на ремонте в автомастерской

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Уссурийска Приморского края поступило сообщение 36-летнего местного жителя о повреждении колес на его автомобиле, стоящем на ремонте в автомастерской по улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Потерпевший оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

В результате изучения видеозаписей установлено, что ночью к стоящей во дворе мастерской машине подошла девушка и повредила два колеса, после чего скрылась. Как оказалось, это была бывшая возлюбленная потерпевшего - 19-летняя местная жительница. В отделении полиции она призналась в содеянном. Свой поступок она объяснила ревностью. При этом девушка раскаялась и обязалась возместить ущерб.

Возбуждено дело по статье статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба гражданину).