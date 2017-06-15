Сельское хозяйство Приморья: больше мяса и меньше яиц

Динамика производства сельхозпродукции в регионе за первые 5 месяцев 2017 года

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Приморья за первые пять месяцев текущего года составил 7,44 миллиарда рублей (на 11% больше аналогичного периода прошлого года), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. На рост выпуска сельхозпродукции в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов продукции животноводства.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса (на 39%) и молока (на 2%). А вот производство яиц снизилось на 16%.

Увеличилось поголовье свиней (на 24%), птицы (на 19%), крупного рогатого скота (на 1%, в том числе коров - на 2%). При этом поголовье овец и коз снизилось на 9%.

Основными производителями молока остаются ЛПХ (48%), а мяса и яиц - юридические лица (80% и 68% соответственно).

Фермеры и ИП произвели 4% общекраевого объема мяса, а также 19% молока.

В коммерческих организациях производство мяса возросло в 10 городах и районах из 24, молока - в 14 из 23. На их долю приходится, соответственно, 93% и 81% объемов производства в регионе.

В сельхозорганизациях на одну корову надоено, в среднем, по 2 644 кг молока (на 11% больше января-мая 2016 года). в среднем от одной курицы-несушки получено по 108 яиц (на 6% меньше аналогичного периода прошлого года).

Организациями продано 163 тысяч центнеров скота и птицы в живом весе, 152 - молока, 884 - зерновых культур, 353 - сои, 22 - картофеля, 57 - овощей и 58 миллионов штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, овощей, скота и птицы, молока. Снизилась реализация картофеля и яиц.