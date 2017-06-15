Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет

Кукуруза не оправдала ожиданий

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Девушка из Владивостока неудачно сходила за покупками, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В одном из местных супермаркетов Владивостока продают до ужаса некачественный товар. Именно с такой проблемой и столкнулась жительница приморской столицы. Девушка приобрела в одном из известных супермаркетов города банку с кукурузой и была очень удивлена увиденному по приходу домой. Открыв банку, она обнаружила толстый слой плесени непонятного цвета, что свидетельствует о том, что кукуруза уже явно не первой свежести.

"Кукуруза, походу, чутка испорчена", - иронизирует девушка.

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