Жительница Владивостока неудачно сходила в местный супермаркет

Девушка из Владивостока неудачно сходила за покупками, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В одном из местных супермаркетов Владивостока продают до ужаса некачественный товар. Именно с такой проблемой и столкнулась жительница приморской столицы. Девушка приобрела в одном из известных супермаркетов города банку с кукурузой и была очень удивлена увиденному по приходу домой. Открыв банку, она обнаружила толстый слой плесени непонятного цвета, что свидетельствует о том, что кукуруза уже явно не первой свежести.
"Кукуруза, походу, чутка испорчена", - иронизирует девушка.