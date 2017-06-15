Во Владивостоке завершилось мероприятие ГАИ «Тонировка»

Итог акции - более 300 автомобилистов получили на руки копии административных протоколов

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

За 9 дней работы по операции "Тонировка" (с 1 по 9 июня) владивостокские инспекторы ГИБДД выявили 335 автомобилей с нарушением норм тонировки передних стекол, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены протоколы по статье 12.5 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что первое обнаружение такого правонарушения обычно заканчивается снятием тонировочной пленки. А вот если водителя ловят на тонировке повторно, наступает ответственность по статье 19.3 КоАП РФ (с 1 по 9 июня таких случаев было 7). В таких случаях водителям грозит штраф либо арест до 15 суток.