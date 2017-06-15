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Алексей Воронин открывает персональную выставку

В честь дня рождения газеты "Владивосток"
Фото: Наталья Лобановская Фото: Наталья Лобановская
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Редакция газеты «Владивосток» рада объявить своим читателям о том, что 1 июля изданию исполняется 28 лет! В преддверии праздника откроется персональная выставка фотокорреспондента «В» Алексея Воронина под названием «Объектив «Владивостока», сообщает РИА VladNews.

Около 40 работ представит публике Алексей Борисович. В них во всей полноте отражается жизнь нашего города и то, как её показывает на своих страницах «В». Портреты и пейзажи, самые удачные снимки со спортивных соревнований и жанровые зарисовки – на выставке будет всё! Поверьте, фотокорреспонденту газеты «Владивосток» есть, что показать, ведь так много остаётся за пределами газетной полосы.

Алексей Воронин любит снимать уличных музыкантов. Скрипачи, вокалисты, гитаристы, аккордеонисты, даже балалаечники – ко всем играющим на улице он относится с интересом и нежностью. По его словам, очень часто это действительно талантливые ребята. А уж фотогеничные какие!

Получите удовольствие от просмотра с 1 июля по 12 июля на выставку в центр современного искусства «Артэтаж». Вам понравится. Гарантируем!

Источник: Любовь БЕРЧАНСКАЯ, газета "Владивосток"
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