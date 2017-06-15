Во Владивостоке пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge»

Расписание 2 этапа чемпионата

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 18 июня, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge». Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом «Final stage racing club».В соревнованиях предусмотрены следующие зачеты: личный зачёт в классе «stock», личный зачёт в классе «NA», личный зачёт в классе «turbo», личный зачёт в классе «unlimited» и командный зачет.

Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, мероприятия проводится с целью развития и популяризации автомобильного спорта во Владивостоке, а также развития навыков безопасного вождения автомобиля.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются организаторами в соцсетях на http://vk.com/zmeinka_ta и в https://www.instagram.com/zmeinka.timeattack/.

Расписание 2 этапа чемпионата:

9:00 – 10:00 – регистрация;

10:00 – 11:00 - медкомиссия, техническая комиссия;

11:30 – 15:00 – тренировочные и зачетные заезды;

16:00 – 16:20 - подведение итогов, общее награждение.